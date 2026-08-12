Industrie
Ruitz (62) Ruitz (62)
En bref

PPG investit 40 millions d'euros dans ses sites de Ruitz et Moreuil

Le spécialiste mondial des peintures va investir 40 millions d'euros dans deux de ses sites industriels des Hauts-de-France, à Ruitz (Pas-de-Calais) et Moreuil (Somme). 

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 12 août 2026

PPG, spécialiste mondial des peintures et revêtements, va investir 40 millions d'euros dans deux de ses sites industriels des Hauts-de-France, à Ruitz dans le Pas-de-Calais et à Moreuil dans la Somme. Du côté du site historique de Ruitz, l'objectif est d’améliorer la efficacité opérationnelle et la flexibilité de production, tout en permettant au groupe d’internaliser l’ensemble de sa logistique.

39 emplois

Le programme prévoit également la création de 39 emplois d’ici fin 2027 sur les deux sites. L'entreprise poursuit par ailleurs ses investissements dans l’innovation en France, notamment dans les technologies de revêtements à faible consommation énergétique. 

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires mondial du groupe américain a progressé de 7% sur un an, à 4,5 milliards de dollars.

entreprise : PPG AC-FRANCE Accéder aux données entreprise : PPG AC-FRANCE