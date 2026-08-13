Longvic : SAVOYE veut réduire les coûts des entrepôts

À Longvic, SAVOYE s’attaque à un enjeu très concret pour les entreprises de logistique : comment faire fonctionner plus efficacement les équipements déjà présents dans les entrepôts ? Spécialisée dans les systèmes et logiciels logistiques, l’entreprise souligne qu’une partie des plateformes investissent dans l’automatisation mais n’en tirent pas tout le potentiel. Des logiciels vieillissants ou insuffisamment performants peuvent en effet limiter la visibilité sur les opérations, la coordination entre les différents équipements et l’organisation des tâches. Pour les exploitants, moderniser ces outils permettrait donc de mieux utiliser les machines déjà installées, de traiter davantage de commandes et d’améliorer la productivité des équipes.

Le coût du travail au cœur du sujet

L’enjeu est d’abord financier. Dans certains entrepôts, la main-d’œuvre peut représenter jusqu’à 70% des coûts d’exploitation. Améliorer l’utilisation des équipements automatisés permet donc de chercher des gains de productivité sur l’un des principaux postes de dépenses. Pour les entreprises, l’intérêt est également de mieux rentabiliser les investissements déjà réalisés : plutôt que de remplacer rapidement une installation, l’amélioration du logiciel peut permettre d’en prolonger l’utilisation et d’en augmenter les performances.