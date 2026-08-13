Seine-Maritime : la canicule passe en vigilance orange

Météo-France prévoit 34 à 37 °C dans les terres et 28 à 32 °C sur le littoral, avec des nuits pouvant rester autour de 21 °C. Face à cet épisode de fortes chaleurs, la préfecture de Seine-Maritime a mobilisé les services de l’État et appelle à renforcer la vigilance auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des jeunes enfants et des personnes isolées. Les communes sont notamment invitées à maintenir le contact avec les personnes vulnérables inscrites sur leur registre et à envisager l’ouverture de lieux rafraîchis. Les organisateurs d’événements sportifs sont également invités à reporter ou annuler leurs activités si nécessaire.

Les fortes chaleurs perturbent les activités

À l’échelle nationale, les épisodes de canicule imposent aux collectivités, aux entreprises et aux organisateurs d’événements d’adapter leur activité aux conditions météorologiques. La chaleur peut notamment entraîner des modifications d’horaires, des reports d’événements et une organisation renforcée pour protéger les salariés et les publics exposés.