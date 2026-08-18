Côte-d’Or : EUROGERM structure sa croissance internationale

Depuis son siège de Saint-Apollinaire, EUROGERM poursuit sa structuration à l’échelle internationale. Dans son rapport de durabilité 2025, publié le 20 juillet 2026, le spécialiste des ingrédients et solutions pour la boulangerie, la meunerie, la pâtisserie et l’agroalimentaire détaille une organisation répartie entre 15 filiales et 794 collaborateurs, pour 204 millions d’euros de chiffre d’affaires au 31 décembre 2025. Parmi les principales évolutions figure le lancement d’EUROGERM academy en 2025 : neuf sessions de formation ont été organisées, dont une au Brésil, réunissant 47 participants, tandis qu’un webinaire international sur les levains a rassemblé plus de 130 collaborateurs. Le groupe prévoit également de structurer un réseau international de formateurs pour favoriser la circulation des expertises entre ses entités. En parallèle, EUROGERM a créé une Direction Stratégie Groupe réunissant les achats, la R&D et la RSE, tout en renforçant sa fonction RSE.

Les entreprises structurent leurs compétences durables

Le cas d’EUROGERM illustre une évolution qui concerne les groupes industriels français : la formation, la RSE et la stratégie sont de plus en plus intégrées dans les mêmes démarches. En renforçant sa gouvernance et en développant son académie, l’entreprise cherche à mieux transmettre ses savoir-faire tout en accompagnant les transformations de ses marchés. Pour les industriels, l’enjeu est double : maintenir les compétences disponibles et adapter les pratiques aux nouvelles exigences environnementales et économiques.