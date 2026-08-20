Laon : la mobilité devient un levier vers l’emploi

La Plateforme Mobilité – Arrondissement du Laonnois 2026 propose des actions destinées à aider les participants à gagner en autonomie dans leurs déplacements. Lors d’un déplacement organisé dans le cadre du dispositif, ils ont pu expérimenter un trajet préparé en amont, utiliser différents repères pour s’orienter et développer leur confiance dans leurs capacités. L’objectif est de travailler la mobilité en situation réelle, avec une progression adaptée aux besoins de chacun. Cofinancée par le Fonds social européen Plus (FSE+), cette action s’inscrit dans un parcours plus large consacré à la mobilité et à l’inclusion.

La mobilité reste déterminante pour travailler

Au-delà de l’accompagnement individuel, la question des déplacements constitue un enjeu économique pour de nombreux territoires. L’accès à un emploi ou à une formation peut dépendre de la capacité à effectuer régulièrement des trajets, notamment lorsque les opportunités professionnelles se situent en dehors du lieu de résidence. Les dispositifs de mobilité peuvent ainsi contribuer à réduire certains freins à l’insertion et à élargir le périmètre de recherche d’emploi. À l’échelle nationale, cet enjeu concerne particulièrement les territoires où l’éloignement entre logements, entreprises, services et transports complique les parcours professionnels.