



Le Salon Vintage du Compiégnois revient pour sa 7ème édition à Margny-lès-Compiègne et promet un week-end dédié à l'univers rétro les 7 et 8 novembre 2026. Cet événement, qui attire des passionnés des années 40 à 90, se déroulera au Tigre sur une superficie de 2 300 m². Plus de 80 exposants seront présents pour faire découvrir ou redécouvrir l'univers vintage à travers divers stands. Les visiteurs pourront explorer une vaste gamme de produits incluant de la décoration, du mobilier rétro, des vêtements d'époque, ainsi que des vinyles et des véhicules anciens.





En plus des exposants, le salon proposera de nombreuses animations pour tous les âges. Des concerts, des démonstrations de danse, des séances de tatouage et de relooking ainsi que des shootings photos sont au programme pour enrichir l'expérience des participants. Les fans de toutes les décennies seront encouragés à venir vêtus de leurs tenues rétro pour plonger pleinement dans l'ambiance festive et conviviale de l’événement.





Les horaires d'ouverture sont fixés au samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Les tarifs sont accessibles, avec un prix d'entrée de 6 euros. L'accès est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans tout le week-end, ainsi que pour l'ensemble des visiteurs le samedi de 10 h à 12 h. Ce salon est organisé par Usine à Gaz, qui proposera une nouvelle fois un rendez-vous dédié à l'univers rétro.