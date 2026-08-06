Vanessa Paradis annonce sa séparation d'avec Samuel Benchetrit

La chanteuse et comédienne Vanessa Paradis a annoncé jeudi sa séparation d'avec le réalisateur et romancier Samuel Benchetrit après quasiment une décennie de vie commune.

"Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent d’un commun accord leur séparation dans le respect et l'affection qu’ils continuent de se porter", a annoncé son manager dans un court communiqué transmis à l'AFP.

Le couple s'était marié le 30 juin 2018 à Saint-Siméon (Seine-et-Marne).

Vanessa Paradis, 53 ans, a débuté très jeune, dans les années 1980, sa carrière de chanteuse avec le tube "Joe le taxi". Elle a connu le succès au cinéma avec la comédie romantique "L'Arnacoeur" en 2010.

Samuel Benchetrit, 53 ans, a notamment réalisé "J'ai toujours rêvé d'être un gangster" et "Asphalte", a monté plusieurs pièces de théâtre, comme "Lapin", et a écrit une dizaine de livres, dont "Reviens" et "La Nuit avec ma femme" en hommage à Marie Trintignant avec laquelle il a été marié.