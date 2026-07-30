Le Creusot donnera rendez-vous au public du 28 au 30 août pour la première édition d'Éclats de Verrerie. Ce nouveau festival investira la cour du Château de la Verrerie avec une programmation mêlant plusieurs styles musicaux. Porté par la Ville et l'association Musicalium, l'événement ambitionne d'installer un nouveau rendez-vous culturel à la fin de l'été.

Le festival se veut accessible à un large public et mettra en valeur ce site emblématique du patrimoine creusotin. En amont, la Ville proposera également des spectacles gratuits les 25, 26 et 27 août, avant un spectacle destiné aux enfants le 29 août en matinée.



Une programmation entre jazz, rap et chanson

La soirée d'ouverture, le vendredi 28 août, sera gratuite. Elle réunira le pianiste de jazz Pierre de Bethmann et le chanteur de rock-soul Lester Jamison. Le samedi 29 août sera consacré au rap avec Pit Baccardi et Rim'K, ancien membre du groupe 113. Les billets seront proposés à 30 euros en plein tarif et 19 euros au tarif jeune, PMR et demandeur d'emploi.

Le festival s'achèvera le dimanche 30 août avec une soirée mêlant chanson française et électro-tango. La chanteuse Oria présentera son nouveau spectacle, tandis que Philippe Cohen Solal interprétera le répertoire de Gotan Project. Les places seront vendues 25 euros en plein tarif et 18 euros au tarif réduit. Un pass pour les deux soirées payantes sera disponible et les moins de 12 ans bénéficieront de la gratuité.



