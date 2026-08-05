L'écrivain et scénariste Didier Decoin est décédé mercredi à 81 ans après une vie consacrée à raconter des histoires sous forme de romans, dont l'un a été consacré par le prix Goncourt, ou de scénarios de films et de séries.

Cette figure de la vie culturelle française depuis les années 1970 est morte mercredi matin à l'hôpital de Villejuif (Val-de-Marne), "après s'être battu avec force et courage contre le cancer", a indiqué à l'AFP son fils, Julien Decoin.

La maladie ne l'a pas empêché de travailler jusqu'au bout. Ce passionné de faits divers et d'Asie a publié son dernier roman en avril et était "encore, il y a quelques jours, en train de lire les livres de la rentrée littéraire", selon son fils.

Didier Decoin a reconnu que sa véritable passion était "le plaisir de la lecture". "Je ne peux pas m'en passer", avait-il déclaré.

"Soit il lisait, soit il écrivait. C'était un formidable raconteur d'histoires", a résumé son fils, lui-même écrivain.

Né le 13 mars 1945, Didier Decoin est le fils du cinéaste Henri Decoin, réalisateur de plusieurs films marquants des années 1930 à 1960, dont "La vérité sur Bébé Donge" ou "Razzia sur la chnouf".

Il débute comme journaliste au quotidien France-Soir et publie à 20 ans son premier roman, "Le procès de l'amour", qui sera suivi par une trentaine d'autres, dont "L'enfant de la mer de Chine", "Meurtre à l'anglaise" ou "Madame Seyerling".

Il est couronné en 1977 par le prix Goncourt, la plus prestigieuse récompense littéraire en France, pour "John l'Enfer".

Humanité profonde

Didier Decoin s'investira ensuite fortement dans l'Académie Goncourt, où il est élu en 1995 avant d'en occuper la présidence de 2020 à 2024.

"Il était un lecteur attentif et bienveillant, et un camarade d’une humanité profonde", a salué l'Académie, en soulignant la "haute idée" qu'il avait "de la langue et de la littérature".

L'écrivain a consacré plusieurs romans à des faits divers, dont son dernier "Maypops" qui se déroule dans le sud des Etats-Unis à l'époque de la ségrégation. "Il cherchait à réhabiliter les victimes d'injustices ou de manque d'amour", selon son fils.

Très croyant, il a publié en 2009 un "Dictionnaire amoureux de la Bible".

Didier Decoin a été aussi un scénariste prolifique pour le cinéma, travaillant pour des réalisateurs tels que Marcel Carné ("La merveilleuse visite"), Henri Verneuil ("I comme Icare") ou Lucas Belvaux ("38 témoins").

Pour la télévision, il a collaboré à de multiples téléfilms et séries, obtenant notamment le Sept d'Or du meilleur scénario pour la mini-série "Le Comte de Monte-Cristo" en 1999.

Il a en outre dirigé la fiction de France 2 pendant trois ans et été l'un des fondateurs de la Société civile des auteurs multimédia (Scam).

Ce féru de navigation, qui a été président des Écrivains de marine, sera enterré "face à la mer qu'il aimait tant", à Auderville, une commune du cap de La Hague, dans le Cotentin, où il possédait une maison, selon son fils.

Marié, il était père de trois enfants.