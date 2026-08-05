







Les professionnels du bâtiment en Côte-d'Or se réuniront le 10 septembre 2026 à Plombières-lès-Dijon pour les Rencontres du Bâtiment, un événement incontournable organisé par la FFB Côte-d'Or. Cette soirée promet d’être un véritable temps d’échanges et de convivialité, rassemblant entrepreneurs, artisans, élus et tous les acteurs économiques du secteur. Au programme, une plénière consacrée à décrypter les enjeux du secteur avec la participation confirmée de plusieurs élus locaux.





Un moment fort de la soirée sera la cérémonie des Parpaings d'Or, qui met à l’honneur les talents , les initiatives, les réussites des entreprises du secteur. Cet événement se veut être une plateforme pour renforcer les liens entre les professionnels, favorisant ainsi le partage d’expériences et le développement de nouvelles opportunités professionnelles. Les participants auront également l'occasion de profiter d'un cocktail convivial, propice aux rencontres informelles.





Les inscriptions pour cet événement sont déjà ouvertes, et les organisateurs promettent une ambiance chaleureuse et dynamique favorisant les échanges entre les acteurs de la filière et le développement de leur réseau professionnel.