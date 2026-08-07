Meuse Grand Sud : 13 producteurs locaux à découvrir

Du producteur au consommateur, le Pays Barrois veut renforcer les circuits courts. Le nouveau numéro de «Mangeons Local, Semons du Lien», magazine du Projet Alimentaire Territorial (PAT), propose une carte recensant les producteurs locaux et met notamment en avant 13 acteurs implantés sur le territoire de Meuse Grand Sud. Parmi eux figurent des exploitations agricoles, des producteurs, une brasserie, une entreprise de transformation et l’EPL Agro - Les Sources de Popey.

Le magazine met également en avant la tradition laitière du Pays Barrois, ainsi que plusieurs initiatives liées à l’alimentation, comme les Jardins «Cultures en Herbe» à Ligny-en-Barrois. Leur Potager Collectif Urbain associe production alimentaire, insertion professionnelle, lien social et sensibilisation à l’environnement. À Bar-le-Duc, les Jardins Bartagés proposent quant à eux des parcelles accessibles à la location.

Les circuits courts deviennent un enjeu économique

Au-delà de la consommation, le développement de l’alimentation locale répond à un enjeu économique plus large pour les territoires ruraux. En favorisant la connaissance des producteurs et des entreprises de proximité, les démarches alimentaires territoriales peuvent contribuer à maintenir la valeur créée localement et à renforcer les relations entre agriculture, transformation et consommation. Elles participent aussi à la visibilité des savoir-faire et à l'ancrage des activités agricoles et alimentaires dans les territoires.