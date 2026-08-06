À travers cette tournée nationale, l'Agence BIO souhaite aller à la rencontre des habitants pour les sensibiliser aux enjeux de la consommation responsable et faire découvrir la filière bio. Le Bio Bus s'installera d'abord au Parc de la Pépinière, le vendredi 18 septembre, de 9 h à 18 h, où familles, scolaires et promeneurs pourront participer à différentes activités. Le lendemain, samedi 19 septembre, de 14 h à 20 h, il prendra place au Marché Central de Nancy, afin d'échanger directement avec les consommateurs dans l'un des lieux les plus emblématiques de la ville.

La filière bio française en chiffres

Au fil de ces deux journées, les visiteurs pourront participer à des quiz et des jeux sur l'agriculture biologique, découvrir les principes d'une alimentation durable, accéder aux ressources pédagogiques de l'Agence BIO et rencontrer des professionnels de la filière. Selon les chiffres 2024 de l'Agence BIO, le pays compte 2,71 millions d'hectares de surfaces cultivées en bio, soit 10,1% de la surface agricole utile (SAU) nationale. Près de 62 000 exploitations, représentant 17% des fermes françaises, sont engagées dans cette démarche. La filière s'appuie également sur 5 579 entreprises de transformation et génère 212 000 emplois directs.

Créée en 2001, l'Agence BIO est un groupement d'intérêt public chargé de promouvoir et de développer l'agriculture biologique en France, en lien avec les pouvoirs publics et les représentants de la filière.