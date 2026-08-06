Meuse : moissons 2026, les agriculteurs face aux incertitudes

Quel bilan pour les moissons 2026 dans la Meuse ? La question était au cœur d’une rencontre organisée le 24 juillet au GAEC du Cornelier, à Gimécourt, où la préfète Anne-Florence Canton et la sous-préfète Emmanuelle Guenot ont échangé avec la Chambre d’agriculture et les représentants des organisations professionnelles agricoles. Les discussions ont porté sur les rendements, la qualité des récoltes et les disparités observées selon les territoires, mais aussi sur la situation des cultures de printemps et de l’élevage.

Derrière ce bilan agricole se joue un enjeu économique majeur pour la Meuse. Les conditions climatiques de la campagne peuvent peser directement sur les volumes récoltés, la qualité des productions et, par conséquent, sur les revenus des exploitations. Pour les agriculteurs comme pour les acteurs économiques qui dépendent de cette activité, la visibilité sur les prochaines semaines apparaît donc déterminante.

Le climat bouleverse les équilibres agricoles

La situation meusienne s'inscrit dans une problématique qui concerne de nombreux territoires agricoles français. L'évolution des conditions météorologiques rend les campagnes plus difficiles à anticiper et accentue les incertitudes économiques pour les exploitants. Rendements variables, qualité des récoltes et évolution des cultures deviennent ainsi des facteurs déterminants pour la stabilité financière des exploitations. Dans ce contexte, le suivi des campagnes et l'accompagnement des agriculteurs prennent une importance croissante pour préserver la production et l'activité économique des territoires ruraux.