



Dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les agriculteurs de Côte-d'Or peuvent désormais solliciter une aide exceptionnelle destinée à compenser une partie du coût des engrais azotés. Dans un communiqué, la préfecture de la Côte-d'Or détaille les modalités de ce dispositif mis en place par le Gouvernement afin de soutenir les exploitations agricoles les plus touchées par la hausse des prix des engrais et de contribuer à sécuriser la prochaine récolte de 2027.

Une aide adaptée à la situation des exploitations

Le dispositif prévoit un soutien de 50 euros par tonne d'engrais azotés simples pour tous les agriculteurs. Cette aide est plafonnée à la moitié de leur consommation d'engrais enregistrée en 2025. Son montant est porté à 70 euros par tonne pour les exploitations dont les dépenses en engrais représentent plus de 10 % des charges, mais aussi pour les jeunes agriculteurs et les professionnels installés après le 1er janvier 2025.

L'aide couvre les achats d'engrais azotés réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026. La préfecture de la Côte-d’Or indique également que l'évolution des prix du marché fera l'objet d'un suivi afin de s'assurer que le niveau de l'aide reste en adéquation avec les tarifs constatés.

Les demandes sont instruites par la Direction départementale des territoires (DDT), tandis que le versement de l'aide est assuré par FranceAgriMer. Le guichet de dépôt des dossiers est ouvert depuis le 31 juillet et restera accessible jusqu'au 6 novembre, permettant aux exploitants concernés de solliciter ce soutien exceptionnel.







