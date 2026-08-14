Saulieu : la Fête du Charolais célèbre ses 75 ans en août

À Saulieu, le Charolais sera au cœur de l’activité du 21 au 23 août. Pour sa 75e édition, la Fête du Charolais investira l’Espace Jean Bertin avec un programme mêlant concours de bovins et d’ovins de boucherie, démonstrations agricoles, animations et gastronomie. Créé en 1950 par l’Association Agricole du canton de Saulieu, l’événement est devenu au fil des décennies un rendez-vous qui réunit professionnels de l’élevage, producteurs et grand public. La présence d’animaux, d’exposants et de nombreuses animations doit également faire de cette manifestation une vitrine du savoir-faire agricole local.

Trois jours pour faire vivre le Morvan

Au-delà des concours, la programmation s’appuie sur plusieurs temps forts susceptibles de renforcer la fréquentation du centre du Morvan. La soirée du samedi sera notamment consacrée au bœuf Charolais AOP à la broche, tandis que le dimanche fera la part belle aux démonstrations de vieilles machines agricoles, aux chiens de troupeau, à la tonte des moutons et aux traditions morvandelles. L’entrée gratuite facilite par ailleurs l’accès du public à cette manifestation.

L’élevage reste un enjeu territorial

La Fête du Charolais illustre plus largement le rôle des manifestations agricoles dans les territoires ruraux français. En réunissant producteurs, professionnels et visiteurs autour d’une filière emblématique, ces rendez-vous permettent de maintenir une visibilité aux savoir-faire locaux et de créer des occasions de fréquentation pour les commerces, restaurants et acteurs touristiques environnants.