Côte-d’Or : jusqu’à 50 000 euros d’aide pour la filière bovine

En Côte-d’Or, les conséquences économiques de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dépassent les seuls élevages touchés par les restrictions sanitaires. Les commerçants et négociants en bestiaux, les marchés aux bestiaux ainsi que les opérateurs spécialisés dans la sélection et la mise en place de semences ou d’embryons bovins peuvent désormais solliciter un fonds d’urgence. Le dispositif vise à compenser une partie des pertes d’activité provoquées par les mesures sanitaires. Selon la taille de l’entreprise, l’aide peut représenter 50 à 80% de la perte d’excédent brut d’exploitation (EBE), avec un plafond fixé à 50 000 euros par demandeur. Les entreprises concernées doivent déposer leur demande avant le 7 septembre 2026 à 23h59.

La filière bovine face au risque sanitaire

Au-delà de la Côte-d’Or, ce dispositif met en évidence la vulnérabilité économique de l’ensemble de la chaîne bovine face aux crises sanitaires. L’impact ne se limite pas aux exploitations agricoles : les intermédiaires, marchés et entreprises spécialisées peuvent eux aussi voir leur modèle économique affecté lorsque les échanges sont ralentis ou restreints. Le soutien public cherche ainsi à amortir les pertes d’exploitation et à préserver la continuité d’activité des différents maillons de la filière.