La Tournée des Fermes revient pour une nouvelle édition

Créée en 2005, cette manifestation permet de découvrir le quotidien des exploitations agricoles à travers des visites, des démonstrations, des dégustations et des échanges avec les producteurs. L'occasion pour les visiteurs de mieux comprendre les métiers de l'agriculture, les modes de production et les savoir-faire locaux, tout en profitant d'une journée conviviale au cœur des paysages des Vosges mosellanes.

Au-delà de la découverte, l'événement met en lumière la diversité de l'agriculture locale, qu'il s'agisse des élevages, des cultures céréalières, de l'horticulture, des distilleries ou encore des ateliers de transformation. Il vise également à renforcer le lien entre producteurs et consommateurs en valorisant les circuits courts et la vente directe.

Les savoir-faire mosellans en lumière

Cette journée sera aussi l'occasion de découvrir l'agrément Qualité MOSL, qui distingue les producteurs, artisans et professionnels engagés dans la promotion des produits locaux et des savoir-faire mosellans. Les produits labellisés sont sélectionnés selon des critères portant notamment sur leur qualité, l'origine des matières premières ou l'expertise développée sur le territoire. Organisée avec le soutien du Département de la Moselle et de Moselle Attractivité, La Tournée des Fermes s'est imposée, au fil des années, comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent mieux connaître l'agriculture mosellane et les femmes et les hommes qui la font vivre.