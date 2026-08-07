Le Medef de l’Aisne cherche de nouveaux représentants issus du monde de l’entreprise pour participer aux décisions concernant les acteurs économiques du territoire. L’organisation souhaite notamment mobiliser des chefs d’entreprise, dirigeants et cadres dirigeants disposés à consacrer une partie de leur temps à des mandats au sein de différentes instances.



Ces engagements concernent notamment les conseils de prud’hommes, l’Urssaf, les missions locales, les organismes paritaires ainsi que plusieurs structures territoriales. L’objectif est de permettre aux employeurs de faire entendre leur expérience et leur connaissance des réalités économiques locales dans les espaces où sont prises des décisions concernant les entreprises.

L’expérience du terrain

Le Medef met particulièrement en avant la fonction de conseiller prud’homme. Les futurs représentants pourront s’appuyer sur leur expérience professionnelle pour participer au traitement des litiges liés aux relations de travail et contribuer aux échanges entre employeurs et salariés.



L’organisation indique rechercher des profils connaissant les enjeux économiques du département et souhaitant s’investir au-delà de leur propre activité. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le Medef de l’Aisne afin d’obtenir des informations sur les différents mandats et leurs modalités. L’échange préalable ne constitue pas un engagement.