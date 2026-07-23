Quand les températures s'envolent, les vieilles recettes reviennent sur le devant de la scène. Pendant la canicule exceptionnelle qui a touché la France en juin - le mois de juin le plus chaud jamais enregistré selon Météo-France -, le blanc de Meudon est devenu l'une des astuces les plus partagées sur les réseaux sociaux pour limiter la chaleur dans les logements. Mélangé à de l’eau et appliqué sur les vitres, ce produit à base de craie naturelle, utilisé depuis des décennies pour le nettoyage ou certains travaux décoratifs, réfléchit les rayons du soleil tout en laissant passer une partie de la lumière.

Un produit traditionnel remis au goût du jour

À Kédange-sur-Canner, cette tendance a pris l’entreprise Semin de court. Spécialisé dans les matériaux de construction, le groupe a vu affluer les sollicitations de distributeurs confrontés à des ruptures de stock. Les équipes ont alors mobilisé leurs capacités de recherche, de formulation et de production pour mettre au point, en dix jours seulement, une version prête à l'emploi du blanc de Meudon. L'objectif : permettre aux enseignes d'être réapprovisionnées rapidement et répondre à une demande devenue nationale.

Cette réactivité illustre la capacité d'adaptation de l'industriel mosellan, qui possède ses propres carrières de calcaire et a su transformer un phénomène conjoncturel en opportunité d'innovation.