Pour continuer d'«être un partenaire de proximité, fiable, capable d’apporter des solutions concrètes, durables et adaptées aux réalités de terrain», le groupe normand Lhotellier a dévoilé sa nouvelle feuille de route, nommée «Excellence 2030».

Déployée au premier semestre 2026, cette feuille de route doit accompagner le développement de l'entreprise familiale jusqu'en 2030 en renforçant «ses positions historiques tout en accélérant son développement sur les marchés d'avenir» liés à la transition environnementale.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, le groupe réorganise ses activités autour de six pôles : infrastructures et aménagements, construction, industries et matériaux, énergies et environnement, immobilier et international.

Dévoilé auprès des 300 encadrants, le plan repose sur quatre priorités : améliorer la performance, faire évoluer les métiers, renforcer la rentabilité et préparer la transmission des compétences. Il prévoit notamment l'ouverture de nouvelles agences en Normandie et dans les Hauts-de-France, le développement de marchés comme le génie végétal, ainsi que des projets de plus grande envergure.

La transition écologique comme enjeu majeur

La transition écologique s'impose comme un axe stratégique. Dans la continuité de sa démarche de RSE, le groupe Lhotellier souhaite accompagner ses clients, collectivités et acteurs économiques, avec des solutions répondant aux enjeux climatiques. L'entreprise entend développer le «génie écologique, accroître l'utilisation de matériaux recyclés dans ses réalisations, renforcer les travaux d'entretien des voiries et des mobilités douces, ainsi que la rénovation de petits ouvrages d'art».

Le groupe ambitionne également d'accompagner les collectivités dans la modernisation et l'entretien des réseaux d'eau, le déploiement de réseaux de chaleur, du photovoltaïque et de la méthanisation. Il entend aussi contribuer à l'aménagement et à la requalification des territoires à travers des opérations de dépollution, de renaturation, de réhabilitation et de reconversion de friches industrielles.

À l'horizon 2030, l'entreprise vise à conforter sa position d'acteur de référence en Normandie et dans les Hauts-de-France, tout en conservant son modèle familial sur ses métiers historiques. Cette nouvelle orientation s'accompagne d'une évolution de sa signature, désormais : «Lhotellier, bâtisseur d'excellence».

