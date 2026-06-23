Sélectionné à l’issue d’un appel d’offres lancé en 2021 par Vann- og avløpsetaten Oslo, le syndicat des eaux de la capitale norvégienne, l’industriel lorrain fournit des canalisations de grand diamètre de sa gamme BioZinalium® Natural.

L’opération est menée par la filiale norvégienne de Saint-Gobain PAM, PAM Norge.

Livraisons jusqu’en septembre

«Le nouveau projet d’approvisionnement en eau d’Oslo est l’un des plus importants d’Europe pour Saint-Gobain PAM. Son caractère unique réside dans son envergure et son engagement en faveur du développement durable et des solutions à long terme», assure Raphaël Roquet, directeur commercial Europe du Nord chez Saint-Gobain PAM.

Les canalisations sont fabriquées dans les usines de PAM et transportées par voie ferrée jusqu’à Anvers avant d’être expédiées en Norvège. Les canalisations sont déchargées au port de Drammen et acheminées, après contrôles techniques drastiques, sur chantier.

Les livraisons devraient s’achever au mois de septembre.