Menée par le groupe NGE pour le compte de la Région Grand Est, sous la maîtrise d'œuvre de la Direction interdépartementale des routes (DIR) Est, cette opération de 13,5 millions d'euros doit permettre de prolonger d'un siècle la durée de vie de cet ouvrage majeur de l'autoroute A31. Construit en 1972 pour absorber un trafic de 25 000 véhicules par jour, le viaduc voit aujourd'hui passer plus de 85 000 automobilistes quotidiennement. Situé sur un axe stratégique entre Metz et le Luxembourg, il joue un rôle essentiel dans les déplacements régionaux et les échanges transfrontaliers.

Un chantier mené sans interrompre la circulation

L'un des principaux défis du chantier a consisté à intervenir sans interrompre la circulation sur l'A31. Les équipes ont travaillé sous l'ouvrage, dans un environnement particulièrement contraint, entre la Moselle, un technicentre SNCF et des voiries locales. Pour consolider le viaduc, une structure en béton armé a été construite autour de la culée existante, tandis que plusieurs opérations préparatoires, comme la démolition d'un ancien château d'eau et l'évacuation d'anciens vestiges ferroviaires, ont été nécessaires.

Le chantier a mobilisé plusieurs filiales de NGE spécialisées dans le génie civil, les terrassements et les fondations. Un système de surveillance composé de capteurs de vibration, de tachéomètres automatiques et de prismes a également été installé afin de contrôler en permanence les mouvements de l'ouvrage et de garantir la sécurité des interventions.

Des engagements environnementaux et sociaux

Au-delà de l'aspect technique, l'opération a intégré des engagements environnementaux et sociaux. Près de 20 000 m³ de matériaux ont été traités puis réemployés directement sur le chantier afin de limiter les transports et de préserver les ressources naturelles. Les travaux ont également généré 3 600 heures d'insertion professionnelle. Avec une livraison prévue en ce mois d’août 2026, le viaduc de Beauregard est désormais paré pour accompagner les besoins de circulation des prochaines décennies.