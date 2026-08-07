



À Montigny-sur-Aube, l'association Orvitis s'engage activement dans la transformation de l'ancienne MARPA en une pension de famille et une résidence sociale, en collaboration avec l'association COALLIA. Le maire, Philippe Chardon, met en avant l'importance de la consultation avec les collectivités pour préserver la vocation d'accueil du bâtiment. Cette initiative permettra de créer 18 places pour des familles nécessitant un accompagnement et 3 places en résidence sociale.





Dans la commune de Châtillon-sur-Seine, Orvitis contribue à diversifier l'offre de logements pour maintenir un habitat attractif. Dans ce cadre, la démolition d'un bâtiment d'habitat collectif, rue de la Charme, a laissé place à sept pavillons neufs de plain-pied, intégrant des normes de performance énergétique et un système de pompe à chaleur pour garantir un confort optimal toute l'année.





Par ailleurs, sur la rue du Petit Versailles, Orvitis a lancé un vaste programme de rénovation sur deux bâtiments construits en 1951. Ce projet inclut des améliorations significatives telles que l'isolation thermique extérieure, l'isolation des combles, le remplacement des menuiseries extérieures et des portes d'entrée, ainsi qu'une rénovation complète des cuisines, des salles de bain et des toilettes des 32 logements concernés. Dans le quartier Carco, une étude est en cours pour développer une chaufferie biomasse et un réseau de chaleur susceptibles d'alimenter 400 logements collectifs, 30 logements d'une copropriété ainsi qu'un groupe scolaire. Jérémy Brigand, maire de Châtillon-sur-Seine, souligne l'importance de la présence d'Orvitis pour répondre aux besoins locaux et faciliter les interactions avec les élus et les habitants.





Au total, Orvitis investit près de 3 M€ dans l'ensemble de ces programmes afin de diversifier l'offre de logements, d'améliorer le confort des habitants et de développer la part des énergies décarbonées.