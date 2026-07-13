Le laboratoire LEM3 de Metz réunira des experts du 7 au 11 septembre 2026 à l’UFR MIM pour l’école thématique EMMGE 2026 sur les Alliages à Mémoire de Forme (AMF). Ce rendez-vous scientifique annuel s’impose désormais comme une vitrine d’innovation technologique incontournable pour le Grand Est. Soutenue par l’Association Française de Mécanique, cette initiative ambitionne de pérenniser le partage de connaissances stratégiques, indispensables au développement industriel de la région.

Loin de se limiter aux laboratoires, la maîtrise de ces matériaux intelligents constitue un puissant vecteur de croissance économique locale. Les investissements dans la recherche sur les AMF ont déjà prouvé leur rentabilité en favorisant l’émergence de pépites industrielles régionales à haute valeur ajoutée, à l’instar de Nimesis Technology et de la jeune pousse PINT. Ces structures propulsent le savoir-faire lorrain sur des marchés mondiaux hautement stratégiques et générateurs d'emplois qualifiés.

Santé, énergie, spatial : cap sur les marchés d’avenir

La formation ciblera la modélisation et les procédés d’élaboration de ces alliages, ouvrant la voie à de nouveaux débouchés commerciaux dans les secteurs de la santé, de l’énergie et du spatial. Pour maximiser les opportunités de partenariats d'affaires et de transferts technologiques, les participants bénéficieront également de visites directes des infrastructures du LEM3 ainsi que des ateliers de production de l'entreprise Nimesis.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur la plateforme officielle EMMGE 2026 pour les acteurs économiques désireux de transformer ces technologies de pointe en relais de croissance concrets.