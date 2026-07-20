



L'École des Métiers Dijon Métropole a marqué un cap important de son histoire en fêtant ses 50 ans. Organisée le 9 juillet, cette soirée a rassemblé les maîtres d'apprentissage, les équipes pédagogiques, les entreprises partenaires ainsi que de nombreux représentants du monde économique. L'occasion de rappeler un demi-siècle consacré à la formation en apprentissage, avec plus de 50 000 apprentis formés.

Une soirée placée sous le signe du partage

Le temps fort de la soirée a été la cérémonie consacrée aux Majors de promotion 2026. Les apprentis distingués ont été félicités pour leur parcours, leur réussite et leur engagement tout au long de leur formation. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des maîtres d'apprentissage et des enseignants, associés à cette célébration.

Des animations et un dîner de gala ont rythmé cette soirée, organisée dans une ambiance conviviale afin de célébrer les femmes et les hommes qui contribuent, depuis cinq décennies, à faire vivre l'École des Métiers Dijon Métropole.

À travers cet anniversaire, l'établissement a rendu hommage à l'ensemble de sa communauté et célébré cinquante années de transmission des savoir-faire au service de l'apprentissage.



