Meuse : un camp scientifique gratuit pour les lycéennes

Une semaine pour découvrir les sciences, sans supporter les frais d’hébergement et de restauration : les lycéennes de Première de Meuse peuvent candidater jusqu’au 31 juillet 2026 au camp scientifique organisé par l’ESPCI Paris - PSL. Du 19 au 24 octobre, une vingtaine de participantes seront accueillies sur le campus parisien pour expérimenter dans les laboratoires, rencontrer des chercheuses et des étudiantes et échanger sur les études supérieures. Pour les jeunes Meusiennes, ce dispositif constitue une opportunité de découvrir concrètement des parcours scientifiques qui peuvent paraître éloignés géographiquement ou socialement. La gratuité du programme, avec hébergement et repas pris en charge, réduit également le coût d'accès à cette immersion. Seuls les trajets vers Paris restent à la charge des participantes.

Les talents scientifiques, un enjeu économique

Pour la Meuse comme pour de nombreux territoires, l'accès aux formations scientifiques représente un enjeu qui dépasse la seule orientation scolaire. Les entreprises industrielles et technologiques ont besoin de compétences scientifiques et techniques, tandis que les territoires cherchent à conserver ou attirer des profils capables d'accompagner leur transformation économique. En permettant à des lycéennes de découvrir ces filières au contact direct de professionnelles, le camp cherche à agir en amont sur les choix d'orientation et à élargir le vivier de futures étudiantes. Pour une jeune Meusienne, cette immersion gratuite peut élargir les perspectives de formation et, à terme, les possibilités d'insertion professionnelle.