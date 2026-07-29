Meurthe-et-Moselle : les touristes étrangers arrivent en force

La Meurthe-et-Moselle pourrait tirer parti d’une nouvelle dynamique touristique à l’échelle du Grand Est. La dernière Enquête Marketing des Clientèles, menée auprès de 18 000 visiteurs sur plus de 190 sites entre avril 2024 et avril 2025, révèle que les clientèles étrangères représentent désormais 37% des visiteurs interrogés, contre 25% lors de la précédente étude de 2018-2019. Cette progression confirme l’attractivité croissante de la région auprès des marchés européens et lointains. Pour les professionnels du tourisme en Meurthe-et-Moselle, cette évolution constitue une opportunité de diversifier leur clientèle et de renforcer les retombées économiques liées aux séjours, notamment dans l’hébergement, la restauration, le commerce et les loisirs.

Le tourisme évolue vers plus d’expériences

Les attentes des visiteurs se transforment également. Patrimoine, gastronomie, découverte, rencontres avec les habitants et expériences authentiques occupent une place croissante dans les choix de séjour. Près de huit visiteurs sur dix déclarent par ailleurs adopter au moins une pratique écoresponsable durant leurs vacances. Avec une note moyenne de satisfaction de 8,7/10 et une dépense moyenne de 950 euros pour un séjour marchand, les données régionales soulignent l’intérêt économique d’une offre capable de répondre à ces nouvelles attentes. Pour la Meurthe-et-Moselle, l’enjeu est désormais d’attirer ces visiteurs et de prolonger leur séjour sur le territoire.