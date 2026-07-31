667 000 créateurs accompagnés par l’Urssaf en 2025

Lancer son activité ne se résume pas à créer son entreprise. En Meurthe-et-Moselle, les entrepreneurs qui débutent peuvent bénéficier du dispositif «Mes premiers mois avec l'Urssaf», un parcours destiné à les accompagner dans leurs premières démarches. L'initiative intervient dans un contexte où la capacité des nouvelles activités à franchir les premiers mois constitue un enjeu important pour le renouvellement du tissu économique local. En 2025, 667 000 créateurs d'activité ont été accompagnés dans le cadre de ce dispositif à l'échelle nationale.

L'accompagnement proposé porte notamment sur les démarches administratives, les obligations liées au lancement d'une activité et les échéances à respecter. Les bénéficiaires peuvent également accéder à des informations personnalisées, des webinaires et, selon leurs besoins, à un échange avec un conseiller. Pour les indépendants et artisans, l’objectif est de simplifier les démarches et de leur faire gagner du temps.

Les nouveaux entrepreneurs face aux démarches

Le dispositif illustre une problématique qui dépasse largement la Meurthe-et-Moselle. À l'échelle nationale, l'accompagnement des créateurs devient un levier pour sécuriser le démarrage des activités et favoriser leur développement. L'Urssaf propose ainsi un parcours de neuf mois pour les auto-entrepreneurs et de quinze mois pour les travailleurs indépendants, avec des rappels sur les échéances, les cotisations et la protection sociale. Pour les territoires, cet accompagnement aide à consolider le tissu entrepreneurial local.