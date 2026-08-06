L'amour du travail au cœur d'une conférence de la CCI Moselle

Organisée de 8 h 30 à 10 h 15 dans ses locaux, 10 avenue Foch à Metz, cette rencontre s'adresse aux chefs d'entreprise, dirigeants et managers qui souhaitent mieux comprendre les leviers de l'engagement des salariés, dans un contexte où recruter et fidéliser les équipes restent des défis majeurs.

Animée par le professeur Éric Brangier, spécialiste de l'ergonomie et de la psychologie des organisations à l'Université de Lorraine, la conférence s'intéressera aux questions que se posent de nombreuses entreprises : pourquoi certains salariés aiment-ils leur travail et restent-ils engagés, tandis que d'autres se démotivent ou perdent le sens de leur activité ? L'intervenant partagera des éléments de réponse issus de la recherche et de son expérience de terrain.

Des solutions pour fidéliser et engager les salariés

Pour illustrer son propos, le professeur s'appuiera sur une enquête menée auprès de plus de 7 300 salariés dans 29 entreprises. Cette étude met en lumière les facteurs qui favorisent l'attachement au travail, les attentes des collaborateurs et les pratiques de management qui peuvent renforcer durablement l'engagement des équipes. Une intervention riche d'enseignements pour les chefs d'entreprise, dirigeants et managers qui souhaitent mieux comprendre les ressorts de la motivation au travail et construire des organisations plus attractives, performantes et humaines.

À travers cette conférence, la CCI Moselle souhaite offrir aux participants des pistes de réflexion concrètes pour mieux répondre aux attentes des salariés et construire des organisations plus attractives, performantes et humaines.