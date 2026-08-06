Avec deux poids lourds électriques, Salti accélère sa décarbonation

Déployés dans les agences Salti de Marcq-en-Barœul et de Lens, les deux nouveaux camions Volvo, 100 % électriques, s'inscrivent dans une démarche globale de transition énergétique, initiée en 2024.

«Nous avions déjà des véhicules commerciaux et des véhicules de dépannage qui roulent à l'électrique et nous avions pu expérimenter un premier camion électrique, en partenariat avec Depaeuw, sur nos chantiers. Le test s'est révélé concluant et nous avons donc décidé d'acquérir ces deux premiers porteurs», explique Emmanuel Hennebicque, gestionnaire achat chez Salti.

Permettre une logistique décarbonée des chantiers

Sur une flotte composée d'une soixantaine de poids lourds, deux sont désormais électriques. «La transition est progressive. Cela nous permet de vérifier la fiabilité de nos installations et leur cohérence par rapport à nos besoins», ajoute Emmanuel Hennebicque.

Destinés essentiellement aux distances courtes, ces porteurs vont circuler dans la métropole lilloise et le bassin minier du Pas-De-Calais, et livrer les chantiers en matériel d'élévation, de manutention ou encore de travaux publics. Avec une capacité de batterie de 540 kWh, ces Volvo FMX porteurs 8x4 Tridem à essieu traîné ont été spécifiquement conçus pour répondre aux exigences des livraisons de matériels de chantier.

Des tournées quotidiennes dans la région

Grâce à l'installation d'une borne de recharge sur site, ces camions sont prévus pour des tournées quotidiennes. «Il s'agit de conception faite sur-mesure, indique le gestionnaire achat. En effet, notre partenaire carrosserie CVIM a réalisé une carrosserie parfaitement adaptée à nos contraintes de livraison».

Les batteries électriques ont contraint l'espace dans le véhicule mais CVIM a conçu une carrosserie qui permet d'intégrer des rangements et une rampe double volet avec un angle de chargement apprécié par le loueur.

Pour Salti, il s'agit d'un premier pas qui pourrait s'étendre à l'acquisition d'autres porteurs électriques dans les années à suivre.