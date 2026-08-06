16 millions d’investissement et une cinquantaine d’emplois en vue ! C’est ce que vient d’annoncer Jean-François Marechal, le directeur d’Alcopa Auction à l’occasion de la signature de l’acte de vente du terrain de 22 hectares, fin juillet, qu’il vient d’acquérir auprès du Conseil départemental des Vosges.

Ce foncier est situé sur la zone d’activités Cap Vosges de Damblain qui amorce aujourd’hui son véritable développement.

Reconditionnement de véhicules

Le spécialiste de la vente aux enchères de véhicules s’installera à l’horizon 2027 sur cette zone de l’ouest vosgien. Le projet comprend une nouvelle salle de vente ainsi qu'un terrain pouvant accueillir près de 6 000 véhicules. Alcopa Auction est déjà installée depuis plusieurs années dans la région au cœur du Dynapôle de Ludres-Fléville. Plusieurs autres salles de vente sont présentes dans l’Hexagone à Beauvais, Paris, Rennes, Tours, Lyon ou encore Marseille.

Le futur site vosgien pourrait également accueillir une activité de reconditionnement de véhicules à l’image de celle développée depuis deux ans à Sainte-Geneviève dans l’Oise en association avec le constructeur Stellantis.