Services
Nancy (54) Nancy (54)
En bref

Nyx vient d’ouvrir sa première boutique en Meurthe-et-Moselle à Nancy

Nyx, marque de cosmétiques américaine détenue par le groupe l’Oréal depuis une dizaine d’années, vient d’ouvrir sa première boutique en Meurthe-et-Moselle du côté de la rue Saint-Georges à Nancy. En Lorraine, une seule autre boutique de la marque est présente à Thionville. 

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© DR. La marque de cosmétiques Nyx vient d’ouvrir sa première boutique en nom propre en Meurthe-et-Moselle à Nancy fin juillet.

© DR. La marque de cosmétiques Nyx vient d’ouvrir sa première boutique en nom propre en Meurthe-et-Moselle à Nancy fin juillet.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 2 août 2026 - Mis à jour le 2 août 2026

C’est la seule en Meurthe-et-Moselle ! Depuis le 24 juillet, Nyx, marque de cosmétiques du groupe l’Oréal vient d’ouvrir sa première boutique dans le département du côté de la rue Saint-Georges à Nancy.

Cette marque de cosmétiques américaine propose des produits de maquillage professionnels à destination du grand public. 

Nyx est déjà distribuée par le réseau Bleu Libellule du groupe CSP, le magasin nancéien est le premier de la marque en nom propre en Meurthe-et-Moselle.

Une enseigne est déjà présente à Thionville en Moselle. 