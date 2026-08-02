Nyx vient d’ouvrir sa première boutique en Meurthe-et-Moselle à Nancy

C’est la seule en Meurthe-et-Moselle ! Depuis le 24 juillet, Nyx, marque de cosmétiques du groupe l’Oréal vient d’ouvrir sa première boutique dans le département du côté de la rue Saint-Georges à Nancy.

Cette marque de cosmétiques américaine propose des produits de maquillage professionnels à destination du grand public.

Nyx est déjà distribuée par le réseau Bleu Libellule du groupe CSP, le magasin nancéien est le premier de la marque en nom propre en Meurthe-et-Moselle.

Une enseigne est déjà présente à Thionville en Moselle.