Meuse : 200 artistes font revivre le rêve du gladiateur

Du 6 au 8 août, les arènes de Nîmes redeviendront le décor d’un spectacle hors normes réunissant plus de 200 artistes et figurants. Après une première édition, «Le Rêve du Gladiateur», mis en scène par Arthur Cadre, revient avec des tableaux retravaillés mêlant danse, théâtre, cirque, arts équestres, performances motorisées et pyrotechnie. Plus de 150 figurants et bénévoles nîmois participent également à cette création portée par l’association Spiritus Nemausus.

Pour la Meuse, cet événement illustre le potentiel économique du patrimoine et de la culture comme leviers d’attractivité. Des sites emblématiques comme la Citadelle souterraine de Verdun, le Mémorial de Verdun ou encore le château de Commercy peuvent, à travers une programmation culturelle et des événements, renforcer leur fréquentation et soutenir l’activité des acteurs locaux, notamment dans le tourisme, l’hébergement et la restauration.

Le patrimoine devient un moteur touristique

À l’échelle nationale, le «Rêve du Gladiateur» illustre une stratégie de plus en plus utilisée par les territoires : faire du patrimoine un espace de création contemporaine afin d'élargir son public. La retransmission exclusive du spectacle par France Télévisions à l'automne 2026 doit également lui offrir une visibilité nationale. Pour les territoires historiques et touristiques, l'enjeu consiste à prolonger cette visibilité par des expériences capables d'attirer des visiteurs et de générer des retombées pour l'économie locale.