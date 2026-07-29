L’édition 2026 de «Nos Quartiers d’Été» a déjà permis de soutenir 123 collectifs dans tous les territoires des Hauts-de-France, dont 1 000 000 euros ont été investis par la Région. En partenariat avec des associations et des collectivités locales, ce dispositif favorise la participation des habitants et l’animation des quartiers tout au long de la période estivale et demeure un bon moyen de s'évader pour les enfants qui ne partent pas en vacances.

Cette opération organise de très nombreuses animations. Pour la deuxième année consécutive, l’édition 2026 se consacre à la thématique "histoire des quartiers, histoire de la région". «Avec cette nouvelle thématique, les habitants pourront redécouvrir et s’approprier leur quartier et leur patrimoine. Une occasion en or pour les habitants de ces quartiers prioritaires de passer un moment convivial pendant la période estivale, tout en renforçant les liens sociaux et en valorisant le passé et le présent de leur quartier, voire, pourquoi pas, en imaginant son futur», explique la Région.

Timeline géant à Compiègne



Dans l'Oise, à Compiègne est prévu un temps fort, le 7 août, de 16h00 à 00h30. Baptisé "Timeline géante : Histoire de Compiègne et des Hauts-de-France", cet événement est organisé par le collectif NQE de Compiègne, dans le cadre de Compiègne Plage. Deux temps sont prévus : les visiteurs pourront jouer à «time line», frise chronologique géante dédiée aux Hauts-de-France et découvrir une exposition retraçant l'histoire des quartiers de Compiègne à travers des

témoignages.



Des animations autour de l'apiculture et de l'agriculture viendront compléter le programme, permettant aux petits comme aux grands de s'initier à ces thématiques. L'après-midi se conclura par un concert suivi d'une séance de cinéma en plein air.



