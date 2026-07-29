Rouen troisième ville la plus agréable de France selon un classement

Rouen confirme sa place parmi les villes françaises où il fait bon vivre. La capitale normande arrive troisième dans la catégorie des communes comptant entre 70 000 et 150 000 habitants du classement établi par Alternatives Économiques. Elle se positionne également au 12e rang sur 133 villes de plus de 50 000 habitants étudiées. La ville devance notamment Lille, Nantes et Lyon au classement général.

Pour établir ce palmarès, le magazine a conçu un nouvel indicateur, l’indice de bien-être en ville (IBV), qui analyse 38 variables réparties dans 15 dimensions. Mobilité à vélo, accès aux soins, logement, tissu associatif, démographie ou encore investissement public : la méthode cherche à mesurer les conditions de vie réelles des habitants plutôt que la seule performance économique d’un territoire.

Le bien-être devient un atout économique

Ce classement illustre une évolution dans la manière d'évaluer la performance des territoires. L'attractivité ne repose plus uniquement sur le dynamisme économique, le niveau des revenus ou le marché immobilier. Les conditions de vie, l'accès aux services, la mobilité, le logement et le lien social deviennent également des critères susceptibles d'influencer les choix des habitants comme ceux des actifs et des entreprises.

Pour les collectivités, ces indicateurs représentent un enjeu stratégique : améliorer le quotidien peut contribuer à renforcer l'attractivité résidentielle et à soutenir, indirectement, les capacités d'un territoire à attirer et conserver des compétences.