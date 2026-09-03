L’Office de tourisme de Mâcon développe une nouvelle offre autour du tourisme viticole. Six balades en train électrique sont programmées en septembre et octobre dans le vignoble mâconnais. L’objectif est de proposer une nouvelle manière de découvrir les paysages et le patrimoine viticoles, tout en mettant en avant les professionnels de la filière.



Les premières sorties auront lieu les 3, 5, 9 et 12 septembre, au départ de Mâcon. Le circuit passera par Fuissé, Solutré et Davayé. Une médiatrice accompagnera les visiteurs pour présenter l’histoire du territoire et les activités liées à la vigne. Des visites de domaines permettront également d’aborder les différentes étapes de la vinification après les vendanges, avec une dégustation des premiers jus du millésime.

Des retombées pour le territoire

Les 16 et 17 octobre, un second parcours conduira les visiteurs dans la vallée des caves, entre Mâcon, Prissé, La Roche-Vineuse, Igé et Hurigny. Avec un guide-conférencier spécialisé dans le vin, les participants découvriront l’histoire économique de la viticulture locale, l’habitat viticole et le rôle de Mâcon dans le commerce des vins.



Des visites et dégustations sont prévues au château de la Greffière et à la cave coopérative d’Igé. Cette programmation s’inscrit dans le cadre de l'opération nationale Vignobles en scène, destinée à développer la fréquentation des territoires viticoles. Ces excursions constituent un nouveau produit pour l’offre touristique locale et contribuent à rapprocher visiteurs, domaines viticoles et acteurs du territoire.