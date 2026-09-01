Pas-de-Calais : un bilan très positif pour la saison estivale

Du 1er au 29 juillet 2026, le Pas-de-Calais a enregistré 3,62 millions de nuitées marchandes et non marchandes (+12,5% par rapport à 2025), une hausse qui touche à la fois les touristes français (1,74 million, +8%), comme internationaux (1,88 million, soit +17%). C'est le Royaume-Uni qui affiche la plus belle hausse (+42%, avec 440 000 nuitées), suivis de l'Allemagne (+15%), de la Belgique (+13%) et des Pays-Bas (+8%). Le Pas-de-Calais est d'ailleurs le département des Hauts-de-France qui affiche le meilleur taux d'occupation : 76%, soit 11 points de plus qu'en juillet 2025.

La tendance évolue pour le mois d'août avec une diminution globale de -1,8% du nombre de nuitées, marqué par un recul de la clientèle française (-11%), compensée par une hausse des touristes internationaux (+10%). Le retrait concerne tous les principaux bassins français : -15% pour les Hauts-de-France, -14% pour Auvergne-Rhône-Alpes, -9% pour Grand Est, -8% pour l'Ile-de-France.

Les professionnels satisfaits

Sur les trois premières semaines d'août, le niveau d'activité a été élevé : neuf professionnels sur dix déclarent une fréquentation stable ou en hausse et 87% jugent leur bilan de juillet-août «très bon» ou «assez bon» ; les épisodes caniculaires n'ont eu aucun impact sur les réservations (pour 65%). Par contre, les annulations, l'inflation, le recul du pouvoir d'achat et la baisse de la durée des séjours restent les principaux points de vigilance selon Pas-de-Calais Tourisme.

Du côté des prévisions pour le mois de septembre qui vient de débuter, 32% des professionnels anticipent une fréquentation en hausse par rapport à septembre 2025 et 63% prévoient une fréquentation stable ; ils ne sont que 5% à envisager une baisse.