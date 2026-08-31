Rouen au Havre, l’impressionnisme attire les visiteurs

La Seine-Maritime transforme ses paysages et son patrimoine impressionniste en levier d’attractivité touristique. Jusqu’au 27 septembre, expositions, créations contemporaines et rendez-vous culturels sont proposés à Rouen, au Havre et sur la Côte d’Albâtre dans le cadre de Normandie Impressionniste. L’édition 2026 marque le centenaire de la disparition de Claude Monet et associe patrimoine artistique et création contemporaine. Pour les territoires concernés, l’enjeu dépasse la seule programmation culturelle : ces rendez-vous contribuent à diversifier les motifs de déplacement et à faire circuler les visiteurs entre plusieurs destinations du département.

Le patrimoine devient une machine touristique

L’impressionnisme illustre une tendance plus large : les territoires cherchent désormais à transformer leur patrimoine en produit touristique identifiable, capable de générer des visites au-delà des seuls sites emblématiques. Cette stratégie repose moins sur la création de nouveaux équipements que sur la mise en réseau de lieux, d’événements et d’expériences autour d’une même identité. Pour les entreprises de l’hébergement, de la restauration, des loisirs et du commerce, l’enjeu est de convertir cette fréquentation culturelle en dépenses locales et en séjours plus longs.