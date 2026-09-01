Le lac de Madine devient, le temps d’une journée, un terrain d’exploration grandeur nature. Dimanche 6 septembre 2026, à Nonsard, la quatrième édition de la balade à énigmes «Mad’in L’Eau Reine» proposera aux participants de parcourir les abords du lac, les forêts, mares, champs et prairies à la recherche des réponses à dix énigmes consacrées à l’eau et à la biodiversité. Gratuite et accessible sur inscription, l’animation prévoit des départs entre 9h30 et 14h depuis le site de Nonsard.

L’initiative prend une dimension particulière sur ce site qui cumule plusieurs fonctions stratégiques. Le lac de Madine, d’environ 1 050 hectares, est à la fois une réserve d’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable de l’agglomération messine, un réservoir de biodiversité et un site touristique majeur du Grand Est. Classé Natura 2000 et Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, il abrite une grande diversité d’habitats et d’espèces, notamment des oiseaux migrateurs.

Les territoires misent sur le tourisme vert

Partout en France, les territoires ruraux cherchent à valoriser leurs ressources naturelles pour diversifier leur attractivité touristique, notamment à travers la randonnée, l’écotourisme ou les activités de découverte. Cette évolution donne une dimension économique croissante à la préservation des paysages, de l’eau et des écosystèmes : les espaces naturels ne constituent plus seulement un patrimoine à protéger, mais peuvent aussi devenir des supports d’activités et de fréquentation.



