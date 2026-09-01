Aisne : la CMA lance un Pass pour accompagner les créateurs

Dans l’Aisne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France met en avant le Pass CMA Liberté, destiné aux personnes qui lancent leur activité. L’offre comprend un conseiller dédié, la prise en charge par un expert de la CMA de deux formalités par an, hors frais légaux, ainsi qu’une heure de conseil personnalisé. Les bénéficiaires peuvent également accéder à une formation à distance avec reste à charge offert et à une réduction de 25% sur le catalogue de formations, hors dispositifs réglementaires et parcours créateurs. Le Pass prévoit aussi des avantages auprès de partenaires du Club CMA Liberté.

Les démarches restent un enjeu entrepreneurial majeur

L’accompagnement des créateurs constitue un enjeu qui dépasse le seul territoire axonais. Au démarrage d’une activité, les formalités administratives, la formation et l’accès au conseil font partie des besoins auxquels les réseaux consulaires cherchent à répondre. Pour les petites entreprises et les artisans, ces dispositifs peuvent faciliter la gestion des premières étapes et permettre aux dirigeants de consacrer davantage de temps au développement de leur activité. Le Pass CMA Liberté s’inscrit ainsi dans une logique d’accompagnement destinée à sécuriser le lancement et le fonctionnement des entreprises artisanales.