La CCI Amiens-Picardie propose aux entreprises de la région un accompagnement dédié aux transitions écologique, numérique et RH. Ce dispositif, porté avec GRDF et le programme REV3, prend la forme de rencontres régulières entre dirigeants, salariés et experts du territoire. Les participants profitent de retours d'expérience concrets, visitent des sites exemplaires et échangent avec d'autres structures déjà engagées dans leur mutation. L'objectif affiché est de créer une dynamique collective autour des grands enjeux de demain, en misant sur le partage d'expérience plutôt que sur la théorie.

Deux sessions gratuites

Participer au Club des Transitions permet de monter en compétences, d'anticiper les évolutions réglementaires et d'identifier des financements mobilisables. Il aide aussi les entreprises à élargir leur réseau et à mettre en avant leurs engagements. L'accès reste entièrement gratuit. Deux réunions de présentation sont prévues prochainement, les mardis 22 septembre et 3 novembre, pour permettre aux dirigeants intéressés de découvrir le fonctionnement du club avant de s'engager. Cette initiative est par ailleurs soutenue par la Caisse d'Epargne Hauts-de-France, Fiducial, TE80 et Harmonie Mutuelle.