Le Comité des Salons et Concours de Mâcon organise, le 20 novembre 2026, la deuxième édition du Concours des Grands Vins du Monde. Cette compétition, née en 2025 dans le sillage du Concours des Grands Vins de France, s'adresse à tous les pays producteurs. L'an dernier, elle avait rassemblé 245 échantillons venus de 12 pays, jugés par 90 professionnels représentant 18 nationalités. Les organisateurs espèrent confirmer cette dynamique et inscrire l'événement parmi les rendez-vous majeurs du secteur viticole à l'échelle mondiale. Chaque vin est dégusté à l'aveugle par des sommeliers, œnologues et journalistes spécialisés, selon une grille adaptée aux standards internationaux. L'évaluation porte sur l'apparence, le nez, la bouche et l'harmonie d'ensemble, avec un maximum de 30 % de bouteilles médaillées.

Des inscriptions ouvertes jusqu'en octobre

Les producteurs ont jusqu'au 23 octobre 2026 pour inscrire leurs échantillons, qui devront être reçus avant le 6 novembre. Le palmarès sera dévoilé dès le lendemain du concours, le 21 novembre. Toutes les bouteilles sont conservées dans une cave climatisée de 520 m2, sous contrôle strict de traçabilité. Le concours, agréé par la DGCCRF, s'appuie sur l'expérience du Comité, fondé en 1954 et organisateur historique du Concours des Grands Vins de France, entré au Guinness des records en 1989. Chaque année, les manifestations mâconnaises accueillent plus de 35 000 visiteurs et professionnels, tout en développant des pratiques durables comme le réemploi de bouteilles en verre et le tri des déchets.