Tourville-la-Rivière : L'enseigne Cultura ouvre fin septembre

À Tourville-la-Rivière, l’arrivée de Cultura se concrétise avec le recrutement de toute une équipe. Plus de 300 candidatures ont été reçues pour constituer les effectifs du futur magasin, dont l’ouverture est programmée le 30 septembre. Au total, 19 conseillers de vente et trois adjoints ont été recrutés en deux journées. Après deux mois de travaux, le site entre désormais dans sa dernière phase de préparation, avec deux semaines consacrées à l’installation des produits et à la formation des nouvelles recrues.

Le projet représente aussi un enjeu d’ancrage local pour l’enseigne. Livres, jeux, papeterie, beaux-arts, loisirs créatifs, vinyles, gaming ou encore instruments de musique : le magasin proposera une offre diversifiée, tout en cherchant à développer des partenariats avec les acteurs locaux. Un premier atelier organisé avec la base de loisirs de Bédanne doit notamment déboucher sur de nouvelles animations destinées aux enfants comme aux adultes.

