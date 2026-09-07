À Chalon-sur-Saône, la recherche en santé prend une nouvelle dimension. Officiellement lancé le 1er septembre 2026, le groupement ReUniTeS réunit le Centre Hospitalier William Morey, le CHU Dijon Bourgogne, l'Université Bourgogne Europe et les centres hospitaliers de Mâcon et d'Auxerre. Objectif : sortir l'innovation médicale des seuls grands centres universitaires. Le projet veut rapprocher recherche, soins et enseignement directement dans les hôpitaux de territoire, pour réduire les inégalités d'accès aux avancées scientifiques et accélérer leur application auprès des patients. À Chalon, cette ambition se concrétise avec la création du laboratoire «Biofilms et Microscopies Dynamiques du Vivant», rattaché à l'Inserm. Deux axes structurent ses travaux : la prévention des infections liées aux soins et l'analyse rapide de tissus biologiques.

Près de 2 millions d'euros de financements

Le programme «biopsie-minute» illustre concrètement cette recherche. Grâce à des techniques de microscopie optique dynamique, les chercheurs cherchent à observer plus vite les tissus et les cellules, dans l'espoir de raccourcir certaines étapes du diagnostic. L'intelligence artificielle pourrait à terme venir compléter ces outils d'imagerie. Le projet prévoit aussi une plateforme territoriale de microscopie, pour mutualiser équipements et compétences entre équipes régionales. Porté par l'État, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Saône-et-Loire et le Grand Chalon, ReUniTeS bénéficie de près de 2 millions d'euros de financements. Une mobilisation qui vise à faire de la recherche en santé un moteur d'attractivité pour les territoires ruraux.