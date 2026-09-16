Ce logiciel d'intelligence artificielle vise à optimiser l'analyse des greffons cornéens afin d'augmenter le nombre de transplantations possibles pour les patients. Conçue en partenariat avec le CHU de Rouen et la société Effinov, cette innovation médicale régionale entend s'imposer sur la scène internationale de la santé connectée.

KerifAI utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour évaluer automatiquement les tissus cellulaires des greffons avec une précision accrue. En identifiant un plus grand nombre de cellules viables sur les cornées prélevées, l'outil permet de valider des greffons qui auraient pu être écartés par les méthodes d'analyse traditionnelles. Cette avancée répond à un enjeu de santé publique majeur en optimisant les stocks des banques de cornées pour réduire les listes d'attente des patients.

Une synergie régionale récompensée à l'échelle européenne

Ce projet technologique repose sur un modèle de coopération locale associant l'expertise en vision par ordinateur d'ADCIS, les compétences cliniques de la banque de cornées du CHU de Rouen et le savoir-faire de l'entreprise caennaise Effinov pour l'interface utilisateur. Cette alliance sectorielle a reçu une reconnaissance institutionnelle au cours de l'été 2026 en décrochant le prix des Étoiles de l'Europe, une distinction qui valorise les projets de recherche normands soutenus par des financements de l'Union européenne.

La recherche collaborative face aux défis de l'obsolescence technologique

Pour maintenir sa position de leader dans un secteur où l'intelligence artificielle évolue à une vitesse inédite, l'entreprise caennaise mise sur une accélération de ses partenariats scientifiques. L'investissement dans des programmes de recherche fondamentale, bien que peu rentable à court terme, s'avère indispensable pour intégrer les innovations les plus récentes et éviter l'obsolescence. Dans cette dynamique, ADCIS explore actuellement de nouvelles applications médicales, notamment un projet mené conjointement avec la Fondation Rothschild. Ce programme cible le dépistage précoce des pathologies de la rétine chez les grands prématurés afin d'aider les médecins à intervenir avant l'apparition de cas de cécité.