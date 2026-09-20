



Le 9 septembre 2026, le CH La Chartreuse, à travers son unité EOLE et le CSAPA Le Belem, a signé une convention avec l’administration pénitentiaire. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Côte-d’Or (SPIP) et la maison d’arrêt de Dijon sont associés à cet accord, qui formalise une coopération déjà engagée entre les professionnels de santé et les acteurs de l’insertion et de la probation.





Une prise en charge adaptée à chaque situation





L’objectif est de permettre, lorsque cela est justifié, l’accès à une prise en charge spécialisée en addictologie dans le cadre d’un parcours individualisé et coordonné. L’unité EOLE propose des soins hospitaliers spécialisés, assurés par une équipe pluridisciplinaire. De son côté, le CSAPA Le Belem accompagne les personnes suivies à la maison d’arrêt de Dijon présentant une problématique addictive.

La convention doit faciliter la coordination entre ces différents intervenants et préparer, lorsque cela est indiqué, la poursuite des soins dans un cadre hospitalier adapté. Chaque projet est étudié individuellement avec la personne concernée, le CSAPA Le Belem, le SPIP et l’unité EOLE. L’admission en hospitalisation dépend de la décision des professionnels de l’unité EOLE.





Préparer la continuité des soins





La convention prévoit que la personne concernée prenne part aux décisions relatives à ses soins. Le dispositif repose sur un aménagement de peine décidé par l’autorité judiciaire, dans le cadre légal prévu à cet effet. Le SPIP et les partenaires concernés définissent les modalités de mise en œuvre.

L’organisation doit permettre de limiter les interruptions de soins et de préparer la réinsertion. Elle ouvre également la possibilité de nouvelles coopérations entre le CH La Chartreuse et l’administration pénitentiaire.

Dans cette continuité, l’établissement hospitalier devrait prochainement accueillir des personnes effectuant un travail d’intérêt général (TIG), pour réaliser différentes missions techniques et d’entretien.



