Créer du lien, favoriser les rencontres et faire émerger de nouvelles opportunités : c’est l’ambition de «Die Brücke», un événement organisé pour la première fois le jeudi 24 septembre, à partir de 9 heures, à La Turbine, au 12 place Robert Schuman à Forbach.

«Die Brücke», «le pont» en français, symbolise la volonté de rapprocher les acteurs franco-allemands et de renforcer les échanges, dans un territoire situé aux portes de l’Allemagne. Installée face à la gare de Forbach, La Turbine revendique depuis sa création une forte dimension transfrontalière, favorisée notamment par sa proximité avec Sarrebrück et son environnement bilingue et biculturel.

Un lieu dédié aux rencontres et à l’innovation

Inaugurée en 2019, l'espace de co-working La Turbine accueille entrepreneurs, indépendants, télétravailleurs, associations, étudiants et acteurs économiques. Depuis 2023, le lieu est également devenu un incubateur de start-up. Ateliers, rencontres et temps collectifs rythment ainsi régulièrement la vie de cet espace géré par la société Interfaces pour le compte de la Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France.

Avec «Die Brücke», La Turbine poursuit donc sa mission : connecter les talents, les idées et les projets.

Pour vous inscrire (nombre de places limité), cliquez sur ce lien.