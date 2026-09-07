Frédéric Saffroy nommé directeur général de Logistique Seine Normandie

Frédéric Saffroy succède à Florence Robinet-Guentcheff à la tête du réseau Logistique Seine Normandie. Fort de quinze années dans les CCI, puis d’expériences chez Transdev Rouen et JCDecaux, il entend élargir l’action du réseau auprès des entreprises normandes.

Depuis 2003, LSN fédère près de 250 membres de la logistique et de la supply chain en Normandie et sur l’Axe Seine. Le nouveau directeur général souhaite désormais accompagner davantage les entreprises, notamment les PME et les industriels, dans leurs fonctions logistiques et supply chain.

«La supply chain est devenue un enjeu de compétitivité pour l’ensemble des entreprises», souligne Frédéric Saffroy, qui veut également développer les coopérations entre filières. «La Normandie dispose de nombreux atouts : l’enjeu est de mieux les connecter. »

Miser sur les coopérations

Dans les prochains mois, le nouveau directeur prévoit de rencontrer les entreprises adhérentes et les partenaires de LSN. Le réseau compte cinq clubs logistiques territoriaux.

Frédéric Saffroy souhaite également mettre son expérience de l’innovation au service de LSN, en renforçant les liens avec les start-up, PME, laboratoires de recherche et entreprises d’autres filières.

Autre priorité : les compétences. Avec plus de 100 000 emplois liés à la logistique en Normandie, la filière constitue un poids économique majeur. La décarbonation, l’électrification, les nouvelles technologies et l’évolution des organisations transforment les métiers et font émerger de nouveaux besoins.

«L’évolution des métiers constitue un enjeu de compétitivité au même titre que la transformation des équipements et process», estime le nouveau directeur général.