Chaud devant, voici la rentrée

Publié le 31 août 2026
- Mis à jour le 31 août 2026
<p>Jamais notre région n’aura connu une sécheresse aussi marquée, un déficit de pluie exceptionnel et des épisodes caniculaires précoces et à répétition. Si les corps humains doivent s’adapter bon gré mal gré à cette nouvelle donne, la nature souffre et l’impact sur les activités agricoles est patent. Dans la Somme par exemple, l’on constate des cultures et de l’herbe grillées sur pied et l’on s’inquiète de stocks de fourrage de l’hiver déjà bien entamés. Des pertes de rendement qui vont coûter cher et s’ajoutent aussi à des pertes de productivité dans d’autres secteurs économiques.</p><h2>Le .
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