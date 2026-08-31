Journées européennes du Patrimoine : Exotec ouvre ses portes

Inauguré en février 2026, ce nouveau siège social mondial accueillera pour l’occasion les visiteurs, petits et grands, autour d’un parcours immersif d’une heure, conçu pour leur faire découvrir les coulisses d’Exotec et rendre la robotique accessible à tous. À travers cette visite guidée, les visiteurs découvriront les coulisses d’Exotec, première licorne industrielle française, et seront amenés à comprendre comment l’entreprise nordiste est devenue un emblème du renouveau industriel des Hauts-de-France. Accompagnés par des experts techniques, ils pourront explorer les différentes étapes de conception, de test et d’industrialisation du système robotisé Skypod®, et comment Exotec accompagne ses clients dans l’automatisation de leurs entrepôts.

Ouverture des portes le samedi 19 septembre 2026 à partir de 9h : 1 Avenue du Molinel, 59290 Wasquehal